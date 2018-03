Icardi: Con il Verona giornata perfetta

ROMA, 31 MAR - "E' stata la giornata perfetta, non per i gol, ma perché la squadra ha vinto. Abbiamo fatto qualcosa di buono, dato continuità alla vittoria sulla Samp e al buon risultato contro il Napoli: ci voleva. Ci voleva una vittoria e poi sono contento anche per il mio gol più veloce in carriera". Così Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, dopo la doppietta al Verona, parlando a Sky sport. "Non so se ci siamo sbloccati e se questa sia la conferma, ma siamo consapevoli che dobbiamo fare bene perché, da qui alla fine, c'è poco tempo; dobbiamo raggiungere l'obiettivo di andare in Champions, dobbiamo continuare a fare bene e siamo consapevoli di questo - aggiunge l'attaccante interista -. Arriviamo al derby con la testa giusta. Abbiamo pochi giorni per lavorare, ma lo faremo nel migliore dei modi e cercheremo di fare una grande prova". "Cosa devo fare per andare in Nazionale non lo so - conclude - Ho detto sempre che qua faccio il meglio, sono qua tutti i giorni, lavoro per l'Inter. Arrivare in Nazionale sarà un premio".