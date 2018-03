Ausilio:Spiazzato da dimissioni Sabatini

MILANO, 31 MAR - "Mi è dispiaciuto l'addio di Sabatini: con lui avevo un buon rapporto e sono stato spiazzato più che altro dai tempi in cui è stata presa questa scelta. Siamo contenti del lavoro di Spalletti, vediamo come lui e il suo staff si dedicano alla causa dell'Inter: per noi Spalletti è il presente e anche il futuro dell'Inter". Sono le parole del ds nerazzurro Piero Ausilio, a Premium sport. Rinnovo Icardi? "Non ci sono ancora stati incontri, ma c'è la volontà di andare avanti assieme: la cosa importante è che non ci sia alcun problema tra noi e Mauro".