Roma: esce Nainggolan, allarme Champions

ROMA, 31 MAR - Allarme Nainggolan in vista di Barcellona-Roma, sfida d'andata dei quarti di Champions League. Il centrocampista dei giallorossi al 17' del primo tempo della sfida contro il Bologna in trasferta è dovuto uscire dal campo zoppicante, a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Al suo posto, in campo Gerson.