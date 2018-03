LegaPro: giovani in piazza San Pietro

ROMA, 30 MAR - "Sarà una festa del cuore e dello sport. Un'opportunità da vivere insieme". Sono convinti i ragazzi e le ragazze che, con i vertici della Lega Pro e i club, mercoledì 11 aprile saranno all'udienza di papa Francesco in piazza San Pietro, pronti a giocare su tre campi di calcio, disegnati nel rispetto del luogo. La presenza più importante sarà proprio quella degli atleti speciali - con deficit cognitivi e relazionali e che scendono in campo nel torneo di IV Categoria -, delle ragazze ed i ragazzi dei settori giovanili e di una squadra Trastevere Calcio con la scritta "Comunità di Sant'Egidio". "E' questo il calcio su cui la Lega Pro costruisce e parte da una parola irrinunciabile che è "Insieme" - spiega il presidente di Lega Pro, Gabriele Gravina - come paradigma di solidarietà, inclusione, socialità. L'11 aprile abbiamo una grande opportunità".