Mondonico, 1' silenzio prima partite A

MILANO, 30 MAR - Per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico verrà osservato un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell'undicesima giornata di ritorno. Lo ha disposto il Commissario straordinario Giovanni Malagò, come si legge sul sito della Lega Serie A.