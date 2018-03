Benevento: contro la Lazio in emergenza

BENEVENTO, 30 MAR - Emergenza infortuni per il Benevento: mister De Zerbi per la delicata sfida di domani contro la Lazio dovrà fare a meno di almeno due titolari. Non ci saranno infatti il terzino francese Sagna e il centrocampista Viola. Non sarà disponibile nemmeno Memushaj, tanto che l'allenatore ha dovuto attingere dalla Primavera e convocare il giovane centrocampista Volpicelli. Probabile dunque un cambio di modulo, con un prudente 4-1-4-1 che il tecnico ha già utilizzato nelle partite con le big. In difesa, al posto di Sagna, a destra giocherà Venuti con Letizia sull'altra fascia, mentre la coppia centrale sarà formata da Djimisiti e Tosca, rientrati a metà settimana dopo gli impegni con le Nazionali. A centrocampo la coppia sarà Sandro con Cataldi che tornerà titolare. Se De Zerbi cambierà modulo potrebbe giocare Parigini, con Brignola in appoggio a Guilherme come falso nove: i dubbi di formazione saranno sciolti solo durante la rifinitura.