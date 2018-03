Genoa: Ballardini, attenti alla Spal

GENOVA, 30 MAR - "Domani il Genoa ha un solo obbligo: mettercela tutta e fare una partita di grande generosità, attenzione e corsa". Così Davide Ballardini alla vigilia della delicata sfida salvezza con la Spal che il tecnico giocherà davanti al proprio pubblico. "Affronteremo una squadra che sta molto bene, capace di fermare la Juventus - ha spiegato Ballardini -. Si conoscono da anni e sono molto ben organizzati, inoltre nel mercato di gennaio si sono rinforzati con giocatori di qualità e forza". Il Genoa dovrà fare i conti con alcune assenze importanti come quelle di Izzo, Veloso e Galabinov oltre allo squalificato Rosi. Ma Taarabt e Rossi saranno regolarmente a disposizione. "Taarabt sta bene e si allena con noi da martedì, ha risolto il problema alla caviglia - ha spiegato Ballardini -. Rossi sta meglio e ora sopporta meglio la fatica. Inoltre per la prima volta si è allenato per due settimane intere con la squadra. Ha la gamba pronta e piena".