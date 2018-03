Pioli, senza Badelj dovremo dare di più

FIRENZE, 30 MAR - "Ci viene a mancare un giocatore con caratteristiche uniche nel mio centrocampo, quindi perdiamo un giocatore importante ma ho un gruppo solido a disposizione: ora ciascuno dovrà dare qualcosina in più". Così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia della partita casalinga contro il Crotone, commentando l'assenza del capitano Milan Badelj infortunatosi al ginocchio in settimana durante Messico-Croazia. Sulla sfida contro la formazione di Zenga, Pioli va indietro nel tempo: "Con Walter ho giocato insieme anche nell'Under 21 parecchi anni fa. Abbiamo una buona conoscenza reciproca e ha trasmesso mentalità offensiva. La squadra vuole attaccare e fare la partita: ci aspetta una sfida complicata". Per l'allenatore della Fiorentina, infine, "le prossime tre settimane saranno decisive" nella lotta per l'Europa perchè "nelle ultime gare poi conteranno motivazioni e ambizioni di classifica ma le prossime tre partite determineranno tutto".