Icardi: l'area di rigore e' la mia casa

MILANO, 29 MAR - ''Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo stacco fatto in area. Poi il 3-2 nel derby: è stata una bella responsabilità con 80mila persone a guardarti. Spettacolare coinvolgere tutti loro facendo vedere la maglia''. Mauro Icardi, reduce dal poker alla Sampdoria con cui ha tagliato il traguardo dei 103 gol in Serie A, ripercorre a Inter Tv la lista delle reti che lo hanno emozionato di più. Icardi manda anche un messaggio al club nerazzurro, in corsa per il quarto posto, e al ct dell'Argentina Sampaoli che lo ha escluso dalle convocazioni per le ultime amichevoli prima del Mondiale in Russia: ''Sogno di fare gol in finale di Champions League o del Mondiale. Una partita che rimane nella storia. Sono migliorato tantissimo ma ho 25 anni e non si smette mai di migliorare''.