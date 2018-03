Inter: Antonello "piani non cambiano"

ROMA, 29 MAR - "Siamo sorpresi che dopo l'uscita da Suning del coordinatore tecnico Walter Sabatini, si sia arrivati a parlare di smobilitazione in casa Inter, se non addirittura di una lontananza di Suning stessa: i nostri piani non sono cambiati". Al telefono con l'Ansa, Alessandro Antonello, ad dell'Inter, riafferma la centralità del progetto Suning nella società nerazzurra e gli obiettivi: "I piani di Suning per l'Inter sono sempre gli stessi e continueranno ad esserlo. Riportare il club in Champions e far sì che ci rimanga stabilmente. Riportare l'Inter dove merita". Noi continuiamo a essere focalizzati sul prosieguo di stagione e sulla pianificazione della prossima - ha proseguito -. Nessuna parola ci destabilizza, anzi, non fa altro che rafforzare il perseguimento dei nostri progetti a medio-lungo termine". "Continuiamo a lavorare per i nostri tifosi, per la loro passione, che ci dimostrano riempiendo lo stadio ogni domenica e facendoci sentire il loro supporto da ogni parte del mondo", ha concluso Antonello.