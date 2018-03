Crotone: Zenga "Fa male rivedere Astori"

CROTONE, 29 MAR - "Io di solito guardo le ultime tre o quattro gare degli avversari per farmi un'idea di come affrontarli. Con la Fiorentina non ce l'ho fatta, sono onesto. Non sono riuscito a vedere quelle nelle quali c'era Astori. Ho guardato solo Torino-Fiorentina perché mi faceva male pensare a quello che è accaduto". Lo ha detto l'allenatore del Crotone, Wanter Zenga, nel corso della conferenza stampa in vista della trasferta di sabato contro la Fiorentina. "Lunedì, a Coverciano - ha aggiunto Zenga - ho parlato con Pioli e gli ho fatto i complimenti per come hanno reagito e per come sono uniti. Sono molto aggressivi, giocano un calcio bello e senza punti di riferimento e sono in una condizione di unità".