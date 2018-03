Grecia, 3 anni stop a presidente Paok

ATENE, 29 MAR - Mano pesante del giudice sportivo della Lega ellenica di calcio che ha squalificato per 3 anni il proprietario e presidente del Paok Salonicco, Ivan Savvidis, dopo la sua plateale invasione di campo, e per di più armato di pistola, per protestare dopo l'annullamento al 90' di un gol per fuorigioco nel match contro l'Aek Atene. Il potente uomo d'affari russo-greco è stato anche multato di 100.000 euro, mentre il Paok è stato penalizzato di tre punti in classifica che lo riportano al terzo posto in campionato.