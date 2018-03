Samp in campo contro le frodi sportive

ROMA, 29 MAR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa a Bogliasco, nel centro sportivo della Sampdoria, con un workshop dedicato alla prima squadra seguito da quello per i ragazzi di Primavera e Under 17. Il responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. "La lotta alle frodi sportive è una tematica alla quale il nostro club, sempre attento ai valori della lealtà e del fair play, tiene in maniera particolare - ha dichiarato il ds blucerchiato, Carlo Osti -. Gli incontri di oggi hanno una valenza formativa importante, in particolare nei più giovani, su alcuni aspetti del calcio che spesso si rischia di sottovalutare o, ancor peggio, ignorare. Sottolinearli con metodologia e prevenzione rappresenta la strada giusta da seguire".