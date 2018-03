Mondonico: Cairo, era il papà granata

ROMA, 29 MAR - "C'era un bel rapporto con lui, era una persona molto disponibile, positiva, mi ha sempre dato buoni consigli, sono veramente dispiaciuto". Così a Radio24 il presidente del Torino, Urbano Cairo, ricorda l'ex allenatore granata Emiliano Mondonico. "Emiliano rappresenta quella famosa sedia alzata su rigore non dato ad Amsterdam, rappresenta tante cose che lui ha dimostrato, che ha fatto con come allenatore del Toro in occasioni diverse, rappresenta il tremendismo granata, la voglia di non mollare mai, la voglia di superare il proprio limite. Rappresenta qualcosa di bello, di speciale, di romantico. Poi lui è sempre rimasto molto vicino al popolo granata. Noi adesso parleremo in Lega perché vorrei ci fosse un minuto di silenzio per ricordare Mondonico - aggiunge Cairo - prima della nostra partita Cagliari-Torino. Poi spero che lo facciano su tutti i campi, perché effettivamente meriterebbe questa cosa".