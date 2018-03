Tare,Inzaghi con noi almeno altri 2 anni

ROMA, 29 MAR - Simone Inzaghi "è della Lazio almeno per altre 2 stagioni. Prima che vada via passerà tanto tempo perché è molto legato a questa società. Non temiamo di perderlo almeno fino alla fine del contratto e mi auguro che resti anche per 20 anni". Igli Tare, ds biancoceleste, ha parlato a Sportitalia del presente e del futuro del club Se l'allenatore chiedesse di andare? "Con i se ed i ma non si va da nessuna parte - ha risposto Tare - So per certo che è molto legato alla Lazio, anche se è gratificante essere corteggiato". Altro tema caldo Stefan De Vrij. Dopo il suo rifiuto di rinnovare il contratto, voci di mercato danno il difensore vicino all'Inter. "Non lo so, mi auguro solo che fino a fine stagione dia il massimo per la Lazio". Anche Milinkovic Savic è molto corteggiato, ma Tare non vuole fare valutazioni "perché siamo in lotta per obiettivi importanti e ogni discorso va fatto al momento giusto. Ci sono state offerte intorno ai 150 milioni anche la scorsa estate, ma non le abbiamo prese in considerazione".