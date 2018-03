Mondonico, il cordoglio di Unicef Italia

ROMA, 29 MAR - "Sentito cordoglio" per la perdita di Emiliano Mondonico "impegnato al fianco dell'Unicef per i tanti bambini vulnerabili" è espresso da Giacomo Guerrera, Presidente di Unicef Italia. "Lo ricordiamo con molto affetto" aggiunge Guerrera sottolineando che il celebre allenatore di Torino e Atalanta è stato al fianco dell'Unicef in diverse iniziative dedicate ai bambini. Mondonico è stato nominato testimonial DI Unicef Italia il 26 marzo 2013 "per i suoi meriti sportivi e per la passione che lo ha contraddistinto nella promozione di uno sport autentico, soprattutto a favore dei giovani".