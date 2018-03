Mondonico:Cremonese, tra nostri simboli

MILANO, 29 MAR - ''Ciao 'Mondo', indomito cuore grigiorosso e fra i simboli più importanti della nostra storia''. La Cremonese, sul proprio sito, omaggia con un lungo ricordo la figura di Emiliano Mondonico, scomparso oggi all'età di 71 anni. ''Sembra ieri quando ''el ma'gher de Rio'lta'' dava spettacolo nelle finali del CSI a Lovere con la squadra dell'oratorio, poi l'approdo alla Cremonese nel 1966. Geniale, ribelle, istrionico - si legge - era amatissimo dai tifosi grigiorossi con i quali ha condiviso passione, gioie e trionfi. I numeri parlano chiaro: un centinaio di gol da giocatore (88 con la Cremonese in 224 presenze) e più di mille panchine fra i professionisti come allenatore (circa 200 in grigiorosso spalmate in 7 campionati)''. La Cremonese rimarca quanto Mondonico abbia saputo ''ritagliarsi uno spazio davvero notevole nel calcio nazionale''. E ne traccia un profilo autentico.