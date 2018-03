Milan:Conti in Usa per esami a ginocchio

MILANO, 28 MAR - Il milanista Andrea Conti vola negli Stati Uniti per un nuovo consulto medico, utile ad avere un quadro completo sull'infortunio rimediato ieri, un importante trauma distorsivo al ginocchio sinistro, lo stesso operato il 16 settembre dell'anno scorso. Il terzino, aiutandosi con le stampelle per camminare, oggi è stato a Casa Milan, quindi è partito per gli Stati Uniti, accompagnato dal medico del club Gianluca Melegati, e sarà con ogni probabilità visitato a Pittsburgh dal chirurgo Freddie Fu, lo stesso che nell'aprile 2017 eseguì l'intervento chirurgico al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic.