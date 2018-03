Corte Figc conferma stop a F. Inzaghi

ROMA, 28 MAR - La Corte sportiva d'appello nazionale ha ridotto da 2 mila a mille euro la multa inflitta alla Ternana, in relazione alla partita di Venezia del 27 febbraio e ha invece respinto il ricorso della Salernitana, confermandole una multa di 12 mila euro, dopo la partita dell'11 scorso contro l'Avellino. Respinto il ricorso presentato dal Venezia contro la squalifica dell'allenatore Filippo Inzaghi, al quale era stata anche inflitta una multa di 5 mila dopo il derby regionale contro il Cittadella, valido per il campionato di Serie B, del 25 scorso. Confermate, infine, le tre giornate di squalifica al calciatore del Potenza, Leandro Guaita, in relazione alla partita contro la Sarnese del 21 scorso, valida per il campionato di Serie C.