Figc:11/4 Fabbricini incontra componenti

ROMA, 27 MAR - "L'11 aprile ci sarà un incontro tra il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, con tutte le componenti. Dopo quella data si potrà capire meglio la durata del commissariamento della Federcalcio". Lo dice il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di A, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa seguita all'assemblea di Lega svolta oggi al Foro Italico. "Per la Figc si tratta di problematiche, non dico superiori ma più variegate rispetto a quelle della Lega", che il prossimo 7 maggio dovrebbe eleggere l'intera governance uscendo così dal breve periodo commissariale. "Sono onesto - conclude Malagò - mentre per la Lega mi sono subito sbilanciato sul chiudere la partita entro 60-90 giorni, per quanto riguarda la Figc potrò essere più preciso dopo l'11 aprile o al massimo il 7 maggio", dopo l'assemblea decisiva dei club.