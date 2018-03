Gabrielli: "Stop a incidenti"

ROMA, 27 MAR - "Vorremmo finire la stagione nel migliore dei modi, evitando di mettere limiti alle trasferte, ma non dovranno continuare episodi che, nella stragrande maggioranza, espongono a rischi gli stessi tifosi". Lo dice il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine dell'incontro con i club di A, al Coni. "Abbiamo assistito a situazioni nelle quali in autostrada si sono fermati sulla corsia di emergenza due pullman e i loro occupanti se le sono date di santa ragione. Questo non solo espone i protagonisti, ma anche i cittadini che utilizzano l'autostrada, queste cose non sono intollerabili", ha rivelato Gabrielli. Tra le richieste che il capo della polizia ha rivolto ai club della massima serie, dopo "l'apertura di credito della scorsa estate", riguardo al ridimensionamento della tessera del tifoso, compresa "l'esigenza - ha ribadito Gabrielli - che vengano sottoscritti i codici etici che invece a oggi non sono stati sottoscritti: meno repressione c'è e meglio è.