Ceferin, per Champions solo Var perfetta

ROMA, 27 MAR - "La Var? Non ne abbiamo parlato con i club. L'Uefa resta convinta che prima di applicarle questo tipo di tecnologia ad una competizione come la Champions League, il nostro torneo più importante, si debba avere la sicurezza che i sistema sia perfetto. Non possiamo permetterci di sbagliare". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin, a margine dell'assemblea dell'Eca, svoltasi a Roma. "Gli arbitri non sono pronti, il sistema non è ancora a punto - ha proseguito il n.1 della confederazione europea - per questo è necessario aspettare, pur nella consapevolezza che la tecnologia può aiutare il lavoro degli arbitri".