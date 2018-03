Uefa: 4/o cambio, solo nei supplementari

ROMA, 27 MAR - L'introduzione della quarta sostituzione (nelle partite ad eliminazione diretta ed esclusivamente durante i supplementari) è la novità più rilevante tra quelle ufficializzate dalla Uefa a partire dalla stagione 2018-'19. Vengono così messe in pratica per il prossimo triennio le decisioni prese dall'International Football Association Board (IFAB), il 3 marzo a Zurigo. Solo nelle finali di Champions League, Europa League e della Supercoppa europea, potranno essere inseriti nella distinta di gara 23 giocatori (invece dei 18 di tutte le altre partite). Questo permetterà agli allenatori di avere a disposizione 12 sostituti in panchina (invece dei classici sette). Spareggi di Champions, partite della fase a gironi, ottavi di finale, quarti, semifinali e finale, inizieranno alle 21:00 CET. Tuttavia, durante ciascuna giornata della fase a gironi, due partite di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18:55. Tutte le partite dell'ultima giornata invece si giocheranno in contemporanea.