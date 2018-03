Amichevoli, Olanda-Portogallo 3-0

ROMA, 26 MAR - L'Olanda ha battuto 3-0 il Portogallo in una amichevole giocata questa sera Ginevra. A decidere l'incontro sono state le reti di Depay (11' pt), Babel (32' pt) e van Dijk (45'pt). Un successo che dà fiducia alla nazionale oranje che non si è qualificata per Russia 2018. Da rivedere il Portogallo di Cristiano Ronaldo: i campioni d'Europa hanno palesato lacune soprattutto in difesa. L'interista Cancelo, è stato espulso al 16' della ripresa per doppia ammonizione.