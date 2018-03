Sampaoli "Messi sta bene, domani gioca"

ROMA, 26 MAR - Abile, arruolato e con tutta probabilità in campo dal 1': il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli alla vigilia del big match amichevole di domani sera con la Spagna al 'Wanda Metropolitano' di Madrid ufficializza il recupero di Leo Messi, che domani si troverà di fronte i suoi compagni del Barcellona, Iniesta, Piquè e Jordi Alba. "Ieri e oggi si è allenato e sta bene, non penso che avrà alcun problema a giocare", ha detto il ct dell'Albiceleste, aggiungendo che "se ci fosse qualche rischio, Leo lo direbbe". Per quanto riguarda la lista definitiva dei 23 da portare in Russia, il ct ha fatto sapere che "l'elenco è fatto per il 70-80%. Ovvio che chi sta qui rispetto a chi non c'è (tra gli altri, Icardi e Dybala, ndr) ha più probabilità di partecipare al Mondiale. Ma questa lista può essere modificata sulla base di considerazioni tecniche o infortuni".