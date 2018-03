Spalletti, ancora in tempo per Champions

FIRENZE, 26 MAR - "Ho visto aspetti importanti ritrovati, nascere anche cose nuove, e ce l'andiamo a giocare questa qualificazione alla prossima Champions League contro avversari forti: è difficile arrivare nelle prime quattro posizioni, come Inter siamo ancora in tempo per evidenziare una qualità costante di squadra". Luciano Spalletti guarda con fiducia agli obiettivi della sua Inter nel finale di campionato. A chi gli ha chiesto se fosse rimasto sorpreso dalla mancata convocazione di Mauro Icardi con la nazionale Argentina, ha detto: "Secondo me non ha fatto parte di questa convocazione perché veniva da un infortunio e perché è facile individuare qual è la sua forza se hai a che fare con lui. Le sue potenzialità te le spiattella sul tavolo senza interpretare niente. In prospettiva mondiale me lo aspetto certamente Icardi nell'Argentina" ha aggiunto il tecnico nerazzurro alla premiazione della Panchina d'oro.