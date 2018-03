Serie B, tre turni a Mora (Spezia)

ROMA, 26 MAR - Squalifica di tre giornate per Luca Mora (Spezia): le ha comminate il giudice sportivo di Serie B, dopo l'11/a giornata di ritorno del campionato cadetto. Oltre al calciatore spezzino, sono cinque i giocatori fermati, tutti per un turno: si tratta di Loiacono (Foggia), Brosco (Carpi), Mantovani e Sansone (Novara). Stop di una partita anche per l'allenatore del Venezia, Pippo Inzaghi.