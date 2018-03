Spalletti: scudetto non sarà deciso 22/4

FIRENZE, 26 MAR - Per il tecnico dell'Inter non sarà lo scontro diretto tra Juventus e Napoli (in programma il 22 aprile a Torino) a decidere chi vincerà lo scudetto ma sarà il campionato. "Credo che sia molto difficile fare previsioni perché sono due situazioni differenti per quello che sono i principi che hanno le due squadre - ha spiegato l'allenatore rispondendo ai giornalisti a margine della cerimonia della 'Panchina d'oro' -. Pero' tutte e due hanno grande potenzialità. Secondo me non deciderà lo scontro diretto, decide il campionato, decideranno le partite che mancano".