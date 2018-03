U.21: Evani "Con serbia testa veritiero"

ROMA, 26 MAR - "Affrontiamo una squadra forte che nel girone di qualificazione agli Europei è a punteggio pieno. Ha sempre avuto grandi talenti e quindi sappiamo di dover fare una partita difficile, ma cercheremo di creare problemi anche noi a loro. Sarà una partita veritiera, perché faranno parte sicuramente degli Europei in Italia e per noi è un buon test". Così il ct della Nazionale Under 21, Alberico Evani, da Novi Sad, dove domani l'Italia affronterà i pari età della Serbia. Dopo il pareggio contro la Norvegia a Perugia, emerge una crisi di gol per gli attaccanti azzurrini alla pari dei colleghi di reparto della Nazionale maggiore. "Di occasioni con la Norvegia ne abbiamo avute tante - spiega Evani ai microfoni di Raisport - ma abbiamo faticato anche noi a concretizzare. È un momento così, ma credo che poi gli attaccanti in Italia ci sono e sono anche molto bravi. La maglia azzurra è importante portarla e quindi è pesante per tutti, ma tutti hanno la personalità e la personalità per poterla indossare".