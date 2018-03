Di Francesco "7 gare cruciali stagione"

FIRENZE, 26 MAR - "Da qui ai prossimi 21 giorni ci aspettano 7 gare fondamentali, è un momento davvero delicato e decisivo, dovremo dimostrare più che mai tutto sul campo ma siamo pronti". Così Eusebio Di Francesco a margine della cerimonia per la consegna della Panchina d'oro a Coverciano. "Ho votato per Gasperini ma ha comunque vinto un collega che sta facendo benissimo da tempo", ha aggiunto il tecnico della Roma riferendosi ad Allegri che si è aggiudicato il riconoscimento. "Contro il Barcellona non dovremo perdere la nostra identità né fare una partita d'attesa - ha detto ancora Di Francesco parlando dell'imminente impegno di Champions - cercheremo di fargli male giocando nella metà campo avversaria".