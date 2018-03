M.Lopez: Rapporto Wanda ancora non buono

MILANO, 26 MAR - Ha parlato dei rapporti con la ex moglie, dicendo che "ancora non sono buoni", l'attaccante Maxi Lopez, nella deposizione al processo milanese a carico di Wanda Nara, accusata di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli "pubblicamente", i dati personali, tra cui il numero del cellulare dell'ex consorte. Il calciatore è stato chiamato come teste davanti al giudice del Tribunale, che ha aggiornato l'udienza al 23 maggio per l'interrogatorio dell'imputata e l'esame degli ultimi testimoni chiamati dalla difesa. Wanda Nara, dopo una separazione turbolenta con Lopez, si è risposata con Mauro Icardi. La donna è accusata di avere condiviso sui social, il 22 giugno 2015, i dati personali dell'ex marito, tra cui anche l'indirizzo mail. Diversa la ricostruzione del difensore di Nara, Giuseppe Di Carlo, secondo il quale il giocatore al momento del fatto aveva già iniziato le trattative per il rinnovo del contratto con il Torino, quindi il gesto della ex moglie non gli avrebbe procurato danno.