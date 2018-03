Nazionale, Ranieri "nessun contatto"

ROMA, 26 MAR - Claudio Ranieri non è stato contattato per la panchina della Nazionale, ma nel caso il tecnico sarebbe pronto ad affrontare la sfida. L'attuale allenatore del Nantes, in Francia, intervenuto a 'Radio anch'io sport' ha detto: "non mi sento nè in corsa per la Nazionale, nè fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto con il Nantes. Se mi chiamano -ha aggiunto il tecnico- ci penso e poi ne parlo con i dirigenti del mio club". Quanto ai compiti che aspettano il nuovo ct azzurro, chiunque egli sia, Ranieri dice: "bisognerà dare tempo per creare un nuovo gruppo, ci sono giovani interessanti, ma devono fare esperienze internazionali, è prematuro giudicare la squadra in questo momento. Oggi mancano i supercampioni come Riva, Del Piero Totti, Baggio, Boninsegna, ma giovani interessanti ci sono, diamogli tempo di esprimersi. Siamo in un'epoca in cui si vuole tutto e subito, bisogna invece dare tempo e ponderare i giudizi, non è facile trovare il bandolo della matassa".