Tuchel, no al Bayern, lo cerca l'Arsenal

ROMA, 25 MAR - Dopo 22 anni sembra davvero essere arrivata al capolinea l'avventura di Arsene Wenger all'Arsenal, soprattutto dopo l'ultima stagione non certo esaltante in Premier, tanto che la rivista tedesca 'Kicker' si spinge anche a fare il nome del successore: si tratta dell'ex tecnico del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, che per sedersi sulla panchina dei Gunners avrebbe addirittura detto di no al Bayern Monaco che a fine anno dovrà cercare il successore di Jupp Heynckes. Secondo la Bild e Sueddeutsche Zeitung, il 44enne allenatore tedesco sarebbe stato contattato dai vertici del club bavarese ma senza esito visto che - riporta appunto 'Kicker' - Tuchel sarebbe da tempo in trattative con l'Arsenal e preferirebbe la Premier alla Bundesliga. Esonerato dal Dortmund a maggio 2017, Tuchel sarebbe stato sondato anche dal Psg, a sua volta alla ricerca del sostituto di Unay Emery che sembra destinato a lasciare Parigi dopo due stagioni.