Monchi, "la Roma può sognare

ROMA, 25 MAR - "È un anno difficile perché sono cambiati l'allenatore, il direttore sportivo, Francesco Totti si è ritirato e giocatori importanti sono partiti ma adesso la Roma può sognare". A tracciare un primo bilancio del suo primo anno giallorosso è il ds Monchi in una lunga intervista al quotidiano sportivo catalano 'Mundo Deportivo', in cui il dirigente parla del suo passato al Siviglia, del salto nel campionato italiano e, soprattutto, della prossima avversaria della Roma ai quarti di Champions, la corazzata Barcellona di Leo Messi, definito ''la perfezione''. "Anche se prima - annota - dobbiamo andare a Bologna, c'è tempo per prepararla. Ma sbaglieremmo se pensassimo che il Barcellona è solo Messi. Ha delle capacità di decidere il match che nessun altro ha. Bisogna anche cercare di arginare il gioco collettivo di una squadra che ha giocatori molto forti. Non so se abbiamo il 20 o il 30% di possibilità di passare il turno, però una volta arrivati ai quarti si può sognare".