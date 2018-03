Neuer "presto torno a lavorare in campo"

ROMA, 24 MAR - "La prossima settimana dovrei tornare ad allenarmi in campo". Dopo mesi di stop e paure, il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, Manuel Neuer, sembra pronto a voltare pagina e tornare al suo posto prima dell'inizio del Mondiale. Il ct della Germania, Joachim Loew, l'altro ieri si era detto fiducioso di poter recuperare in tempo per la campagna di Russia quello che era considerato il miglior portiere del mondo, informando che le notizie provenienti dallo staff medico del club erano confortanti. Il portiere, peraltro ben sostituito finora da Ter Stegen in nazionale, ha parlato alla tv del Bayern definendo 'realistico' il progetto di concludere il campionato in campo anche se "è molto difficile dare una scadenza precisa". Dalla scorsa primavera il colosso di Gelsenkirchen, che compirà 32 anni martedì prossimo, è alle prese con problemi al piede sinistro che lo hanno costretto ad un intervento a settembre.