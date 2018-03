Matuidi, Juve ha tutto per battere Real

TORINO, 24 MAR - Per la Juventus "eliminare il Real Madrid sarà difficile, ma abbiamo tutto per farcela". Blaise Matuidi affronta anche l'argomento Juventus dopo la sconfitta della Francia in amichevole con la Colombia per 3-2: "Una partita molto importante per noi, lo sappiamo - ha spiegato il centrocampista francese nel post partita -, sono i campioni d'Europa in carica. Ma sappiamo che possiamo creare loro dei problemi e faremo di tutto all'andata a Torino: giochiamo in casa, daremo tutto".