Amichevoli, Francia-Colombia 2-3

ROMA, 23 MAR - Vittoria a sorpresa ed in rimonta per la Colombia a Parigi nell'amichevole con la Francia. La formazine allenata da Didier Deschamps va in vantaggio al 12' del primo tempo con Giroid e raddoppia poi con Lemar. La Colombia non si arrende e riapre i giochi prima con la rete di Muriel e poi pareggiano i conti al 17' della ripresa con Falcao servito da Rodriguez. Il gol della vittoria dei 'cafeteros' arriva a cinque minuti dalla fine su calcio di rigore realizzato da Quintero.