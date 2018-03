2-0 per Argentina, Italia riparte con ko

ROMA, 23 MAR - Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i i mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini. Debutto con sconfitta per Luigi Di Biagio sulla panchina della nazionale. Il primo tempo si vede poco, nella ripresa l'Italia parte meglio e sfiora il vantaggio con Insigne che spreca da due passi. Alla mezzora l'Argentina trova il vantaggio: Jorginho perde palle davanti l'area, Banega e Lo Celso triangolano e l'ex interista chiude lo scambio con un sinistro preciso da limite che batte Buffon. Il 2-0 dopo nemmeno 10 minuti: contropiede tre contro due, Higuain allarga a sinistra per Lanzini che batte Buffon con un piazzato potente e preciso sotto la traversa.