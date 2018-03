Viareggio Cup, semifinali tutte italiane

VIAREGGIO (LUCCA), 23 MAR - Inter-Parma a La Spezia, alle 17, e Juventus-Fiorentina allo stadio dei Pini di Viareggio, alle 15: sono le due semifinali, tutte italiane, della 70/a Viareggio Cup, che si giocheranno lunedì. Nei quarti di finale oggi l'Inter ha superato il Genoa 1-0 con una rete di Valietti a tempo scaduto (48' st). Il Parma ha battuto il Venezia dopo i calci di rigore 3-0, dopo che i 90 minuti erano terminati 0-0. La Juventus, con la rete di Kulenovic (8' pt, il sesto gol personale che lo ha fatto diventare per ora capocannoniere del torneo) ha superato 1-0 il Rijeka. La Fiorentina ha battuto il Sassuolo per 3-2. In gol Maganjuic (F) 21' pt, 29' Joseph (autorete) (F), 43' Kolay (S). Nel secondo tempo pareggio del Sassuolo con Mota Carvalho 16' su rigore ma la Fiorentina è tornata poco dopo in vantaggio con Gori al 21' st.