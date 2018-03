Amichevole Russia-Brasile 0-3

MOSCA, 23 MAR - Russia-Brasile 0-3 (0-0) nell'amichevole premondiale giocata oggi allo stadio Luzhniki di Mosca. Dopo un primo tempo al piccolo trotto, la Selecao (oggi in tenuta completamente azzurra) è dilagata nella ripresa andando in vantaggio con l'interista Miranda al 7' st: tap in dopo che Akinfeev aveva respinto un colpo di testa ravvicinato di Thiago Silva. Dieci minuti dopo, raddoppio di Coutinho su rigore, concesso per un fallo di Golovin su Paulinho. Al 20' st terzo gol brasiliano con un colpo di testa di Paulinho su cross di Willian. Martedì prossimo la selezione del ct Tite tornerà in campo affrontando la Germania a Berlino.