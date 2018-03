Fiorentina approva bilancio,utile 37 mln

FIRENZE, 23 MAR - Un aumento del patrimonio calciatori pari a 42,2 milioni e un utile netto di 37,1 milioni. Sono alcuni numeri del bilancio 2017 approvato dal Cda della Fiorentina. Nell'attesa del Cda di aprile, ritenuto strategico in chiave futura i dati emersi nella seduta odierna, come evidenziato dalla nota ufficiale della società, confermano come la Fiorentina possa tornare a programmare un piano di crescita e rilancio: il presidente esecutivo Mario Cognigni ha sottolineato come i risultati consentano al club di guardare con fiducia ai piani di sviluppo di tutte le componenti aziendali. In dettaglio il 'Gruppo Fiorentina' evidenzia ricavi pari a 189,1 milioni, con un margine operativo lordo di 90,7 e un utile netto di 37,1 milioni; il patrimonio netto - aggiunge la nota - raggiunge i 92,9 milioni a fronte di un aumento del patrimonio calciatori di 42,2 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto risulta pari a 15,4 milioni rispetto agli 8,3 di fine 2016.