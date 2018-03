Serie A: Sassuolo-Napoli slitta alle 18

ROMA, 23 MAR - Si giocherà alle 18 e non alle 15 Sassuolo-Napoli, gara valida per l'11/a giornata di ritorno del campionato di serie A in programma sabato 31 marzo. Lo ha deciso il commissario della Lega serie A, Giovanni Malagò ''preso atto della richiesta formulata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare l'orario di disputa della gara Sassuolo-Napoli, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica''.