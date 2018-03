Inter: Zanetti, la storia non si macchia

MILANO, 23 MAR - "La storia non si macchia mai. Questa rimane una bellissima opera che porta dentro il Dna dell'Inter, la cosa più importante. È stato un atto vandalico di persone che sinceramente non sono tifosi di calcio. L'unico pensiero è finire il campionato raggiungendo l'obiettivo Champions". Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, ai microfoni di Premium Sport, commenta il vandalismo subito dal murales di via Borsieri, dedicato ai 110 anni di storia dell'Inter. "InterWall", presentato questa mattina, nelle scorse ore infatti è stato imbrattato di vernice rossa e con una scritta ingiuriosa contro il club nerazzurro. Un gesto ancora a carico di ignoti ma su cui si è già espressa la Curva Nord con un volantino: "Noi siamo Milano, noi siamo l'Inter e non c'è vernice che possa cancellare la storia".