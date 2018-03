Roma: Under si ferma in nazionale

ROMA, 23 MAR - L'infortunio non sarebbe grave, ma Cengiz Under comunque non scenderà in campo contro l'Irlanda per la gioia della Roma. Il giocatore turco nella giornata di mercoledì ha infatti riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro che ha messo in allarme lo staff medico di Trigoria. Il club giallorosso si è mosso subito per verificare le condizioni del calciatore, tuttavia come evidenziato dagli accertamenti strumentali l'entità dell'infortunio sarebbe lieve. La risonanza magnetica ha infatti dato esito negativo e il ginocchio di Under non si è gonfiato. Come annunciato dal ct LucescuUnder il giocatore non prenderà parte all'amichevole contro l'Irlanda in via precauzionale, e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno dallo staff medico turco al fine di capire se potrà proseguire gli impegni con la nazionale o se dovrà invece rientrare anticipatamente a Trigoria.