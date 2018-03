Samp: Viviano, con Inter che figuraccia

GENOVA, 22 MAR - Due sconfitte pesantissime contro il Crotone e l'Inter, nove reti subite e l'Europa League che rischia di allontanarsi. La Sampdoria sta vivendo il peggior momento della stagione. "Facciamo fatica anche noi a capire cosa sia accaduto - ha spiegato il portiere Emiliano Viviano -. Sicuramente c'è qualcosa che non è andato, perché comunque non è una questione di risultati, ma di prestazioni. Vogliamo fortemente cercare di cambiare il trend, per tornare sul livello in cui siamo stati tutto l'anno, altrimenti si rischia di buttare tutto. Non è accettabile fare delle figure come nelle ultime due settimane". "Siamo consapevoli di non avere dato uno spettacolo gradevole - ha proseguito il portiere - e che prestazioni come quelle contro l'Inter non sono state né belle né carine, ma c'è tempo per recuperare. Dobbiamo pensare a partita dopo partita. Se serve dobbiamo anche saper soffrire ma sarà importante la compattezza e la fiducia che l'ambiente non ci ha mai fatto mancare".