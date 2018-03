Buffon: Polemiche su di me? Strano Paese

ROMA, 22 MAR - "Che l'Italia sia un Paese strano lo sapevamo, ma è davvero sensazionale che si faccia polemica su di me, che gioco in azzurro da 25 anni, sono sempre stato un elemento aggregante e spesso per altruismo ho rinunciato a record personali". Lo ha detto Gigi Buffon, portiere e capitano della Nazionale, alla vigilia dell'amichevole di Manchester. "Tra qualche settimana chi ha scritto certe cose sulla mia presenza in Nazionale - ha aggiunto il portiere, parlando delle polemiche sulla sua presenza 'ingombrante' - si ricrederà, capirà, e concluderà che è una polemica fuori dalla grazia di Dio... Io e di Biagio sappiamo la verità".