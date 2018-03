Uefa sanziona Psg per violenze tifosi

NYON (SVIZZERA), 22 MAR - Il Paris Saint-Germain dovrà chiudere parte del proprio stadio in occasione della prossima partita di Champions League. E' la sanzione inflitta dalla Uefa a causa del lancio di razzi e fuochi d'artificio da parte dei tifosi. La Commissione disciplinare ha stabilito che il settore nord del Parco dei Principi resti senza pubblico, dopo gli incidenti avvenuti in seguito alla recente sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid, risultato che ha causato l'eliminazione del club francese dal torneo. Al PSG è stata anche inflitta una multa di 43.000 euro. La Uefa ha punito anche il Marsiglia per i disordini causati dai suoi sostenitori prima di una partita di Europa League in Spagna, nello stadio dell'Athletic Bilbao. Il Marsiglia non potrà vendere ai tifosi i biglietti per la trasferta in Germania, contro il Lipsia, tra due due settimane. Inoltre è stato multato di 30.000 euro.