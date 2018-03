Cantone promuove Var, ha evitato errori

NAPOLI, 22 MAR - "Sono assolutamente favorevole a questa importante innovazione della Var ed, anzi, questo campionato è molto combattuto anche grazie al sistema che ha sicuramente evitato alcuni errori arbitrali". Così il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, promuove la riforma tecnologica del calcio intervenendo su Radio Punto Zero. "Eppure nonostante il Var anche durante questo campionato alcuni errori ci sono stati - ha evidenziato Cantone - innanzitutto perché va registrato il meccanismo regolamentare in base al quale gli arbitri siano più o meno tenuti ad andare a rivedere le immagini". Cantone, sostenitore del Napoli, ha evidenziato la qualità del gioco espressa dalla squadra di Maurizio Sarri, qualità che lo induce all'ottimismo: "Finora è stato fondamentale restare in scia della Juve ed il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi alla pari la sfida di Torino e provare davvero a raggiungere il terzo scudetto".