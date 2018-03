Progetto integrità fa tappa a Formello

ROMA, 22 MAR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi a Formello, centro sportivo della Lazio. Ai workshop di formazione hanno preso parte la prima squadra, i ragazzi di Primavera e Under 17, dirigenti e staff tecnico. Il responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar, Marcello Presilla, ha spiegato il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. "Ringrazio a nome della Lazio la Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo per aver organizzato questo workshop, al quale abbiamo partecipato tutti con grande interesse - ha dichiarato il centrocampista Davide Di Gennaro - Siamo per un calcio pulito e leale e incontri come questo rappresentano importanti momenti di riflessione e confronto, per contrastare un fenomeno che può minare la credibilità del nostro sport".