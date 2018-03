Galles umilia la Cina, 6-0 in China Cup

ROMA, 22 MAR - Giornata no per Marcello Lippi sulla panchina della nazionale cinese. L'ex ct azzurro, da fine 2016 alla guida dei Dragoni asiatici, ha visto i suoi subire un umiliante 6-0 dal Galles in una semifinale della China Cup, torneo amichevole in corso a Nanning (Cina), cui partecipano anche l'Uruguay e la Repubblica Ceca. Per i Dragoni europei ha fatto scintille con una tripletta la stella Gareth Bale, al segno al 3' e 21' pt e al 17' st, mentre gli altri gol portano le firme di Vokes (38' pt e 13' st) e di Wilson (45' pt). E' stata una lezione di calcio quella inflitta dai rossi guidati da Ryan Giggs alla Cina e i tanti cambi operati da Lippi nella ripresa, quando il risultato era già di 4-0 per il Galles, non hanno migliorato le cose. Entrambe le squadre, così come l'Italia, hanno mancato la qualificazione al Mondiale di Russia 2018. In finale di China Cup, lunedì, il Galles affronterà la vincente tra Uruguay e Rep.Ceca, in campo domani.